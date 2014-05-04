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سري الدين للسيسي: الكتلة الوطنية ليست بديلاً عن الأحزاب في الانتخابات البرلمانية

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أكد الدكتور هاني سري الدين عضو المجلس الاستشاري لحملة المشير عبدالفتاح الرئاسية أن الكتلة الوطنية ليست بديلًا عن الأحزاب في خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة وأن عددًا من الأحزاب بينها الوفد والمصريين الأحرار والمحافظين والمؤتمر أبدوا موافقتهم علي التنسيق مع الكتلة الوطنية وأن الهدف منها خلق كيان برلماني مع عدد من الأحزاب المدنية يستطيع أن يكون صانع قرار داخل المجلس وأن يكون تكتل مدني يضم مجموعة من النواب المستقلين .

وحذر سري الدين من تكرار ظاهرة الفلول والحزب الوطني وذلك بسبب نظام الأحزاب الضعيف واستمرار التدخلات الأمنية في اختيار القيادات الحزبية .

وأضاف أنه لا مصالحة وطنية مع من ثبت ارتكابه لجرائم او تفجيرات او تخريب ، أن الأولي بالمصالحة في هذا الوقت طلاب الجامعات وعدم التعالي عليهم. DSC09834

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