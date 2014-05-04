توقف تصوير مسلسل أنا وبابا وماما

وأوقف الفنان أشرف عبد الباقي تصوير المسلسل لحين انتهاء الشاكل المالية التى يمر بها الإنتاج فى المسلسل ومنح الممثلين بالمسلسل أجورهم المتأخرة.

ويدور المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي ويناقش من خلاله المشاكل الأسرية التي تنشأ داخل العائلة الواحدة، من خلال أسرة مكونة من أب وزوجة ولهم ولدان أحدهما شاب جامعي والثاني طفل صغير وفتاة في المرحلة الثانوية، وتحدث المشاكل بسبب تصرفات الأبناء وهم في مرحلة المراهقة فى ظل التطور التكنولوجي الحالي، والاختلاف الفكري بين جيل الأباء وأبنائهم، وهل يتم حل هذه المشكلات من خلال السيطرة على تصرفاتهم، أو يجعلونهم يمارسون حريتهم.

المسلسل بطولة أشرف عبد الباقي ، نشوى مصطفى، ريهام عبد البديع،سمر جابر،محمد الشرنوبي،محمد بركات،عنبر،رضا حامد،محمد يونس،على عسلية،الطفل مامادو،على ربيع،محمد عبد الرحمن،وكريم عفيفى.