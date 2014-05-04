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ارتدي البنطلون الواسع على طريقة جيسيكا بيال

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ارتدي البنطلون الواسع على طريقة جيسيكا بيال ارتدي البنطلون الواسع على طريقة جيسيكا بيال

درجت البنطلونات الواسعة أكثر من أي نوع آخر من البنطلونات، وقد ظهرت بشكل جميل في إطلالة الممثلة الأنيقة Jessica Biel مؤخراً.

ظهرت Jessica Biel بلوك عصري أنيق في حفل إطلاق مجوهرات "Tiffany & Co"، حيث اختارت بنطلوناً واسعاً باللون الأبيض مع توب قصير باللون البيج الناعم من "Vionnet"، وأكملت النجمة إطلالتها الناعمة بطلاء أظافر جذاب باللون الأحمر وماكياج ناعم بألوان حيادية.

بدت إطلالة Jessica Biel متناسقة؛ لأنها اختارت توباً قصيراً مع بنطلون بقصة خصر عالية بحيث لا يظهر الكثير، وهي طريقة جميلة وأنيقة لتنسيق البنطلون الواسع هذا الموسم.

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سيدتي