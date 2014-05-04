من "بول سميث" للرجل الأنيق في ربيع وصيف 2014

إسم مشهور وعريق في عالم الازياء الرجالية الراقية في بريطانيا ... بول سميث يُطلق تشكيلته المبتكرة الجديدة لربيع وصيف 2014 في أسواق المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط. لبول سميث في السعودية حضور لافت من خلال متجرين أنيقين في كل من الرياض وجدة – حيث يستطيع عشاق تصاميم وابتكارات بول سميث الرائعة التمتع بمشاهدة واختيار ما يناسبهم من مجموعة تضم أكثر من 100بدلة. لن يكونوا وحدهم في جولة الاختيار، ففريق عمل متاجر بول سميث هم من نخبة الخبراء في ألبسة وأكسسوارات الرجل الأنيق وعلى استعداد تام لتوجيه العملاء ومساعدتهم في اختيار الأنسب.

لا يخفى عن معظم عشاق الموضة حقيقة أن للقماش دور أساسي في تجهيز بدلة فخمة وأنيقة, فإن كل غرزة في تشكيلة بول سميث تعكس الجمال الكامن في القماش. أما طريقة قص هذه الأقمشة على الجسم، فإنها تخلق تأثيراً مضللاً يهدف إلى التركيز على شكل الجسم من خلال حيل في الحجم واللون. هذا ويطغى على التشكيلة الجديدة لونان هما الشمبانيا والعاج، وهي تكشف عن التفاصيل المتقنة للقماش.

وبمناسبة طرح تشكيلة ربيع وصيف 2014، أعلن مدير علامة بول سميث التجارية بالمملكة الأستاذ عمر بغدان: "إن بدلات بول سميث صُممت مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات وتطلعات الرجل الأنيق صاحب الذوق الرفيع. بول سميث؛ هذا المبدع البريطاني الفريد من نوعه يستخدم أنسجة مصنوعة حصرياً في مشغل يوركشاير الذي يرجع تاريخ تأسيسه إلى العام 1910، والملقّب بـ "كليسولد". وهو مشهور في حرصه على تحديث أقمشته التقليدية بشكل دائم".

كل رجل محب للموضة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط يُمكنه أن يجد في تشكيلة بول سميث المبتكرة والمتنوعة لربيع وصيف 2014 البدلة والأكسسوارات التي تتلاءم مع ذوقه". وحول ابتكاراته الجديدة، تحدث السيد بول قائلاً: "تتضمن تشكيلة هذا العام نوعان من البدلات: البدلة الضيقة (الملامسة للجسم) والمسماة "كنسينجتون"، و البدلة الفضفاضة والمسماة "بيارد". ونحن في ملابسنا نمزج دائماً بين التقليد والحداثة، وبالتعاون مع "كليسورد" يمكننا الدمج بين الأقمشة المميزة والقَصّة المعاصرة".