نظرة على تاريخ الحفل الأهم في عالم الموضة "Met Gala"

لا يوجد في عالم الموضة أي حفل أهم من حفل "Met Gala" الذي يقام سنوياً في نيويورك احتفالاً بافتتاح متحف "The Metropolitan" للفنون، وفي كل عام يتم تحديد موضوع معين يتبعه الحضور في إطلالاتهم وأزيائهم، وقد تنوعت الموضوعات على مدى السنوات الماضية، مما دعا لتنوع الإطلالات واختلافها في كل عام، وفي هذا الموضوع نلقي نظرة على تاريخ هذا الحفل المنتظر وأجمل الإطلالات فيه.

في عام 2010 كان الحفل تكريماً للسيدة الأمريكية، فظهرت النجمات الأمريكيات بأجمل حلة، ومنهن: الممثلة الشابة Kristen Stewart التي اختارت فستاناً جريئاً باللون الأسود، وفي عام 2011 كرّم الحفل المصمم الراحل Alexander McQueen، وشاهدنا إطلالات أنيقة على السجادة الحمراء، منها: إطلالة الممثلة Blake Lively بفستان من "Valentino"، واللوك الساحر الذي اختارته Taylor Swift من تصميم "J. Mendel".

كرمت كل من Schiaparelli وPrada في حفل "Met Gala" لعام 2012، وقد شهدت السجادة الحمراء أجمل الإطلالات في ذلك العام، منها: إطلالة Gisele Bundchen، و Marion Cotillard .

وبالحديث عن العام الماضي فقد خرجت بعض الإطلالات عن كل ما هو مألوف في محاولة لمحاكاة ستايل Punk الذي عنون الحفل، حيث شوهدت النجمة Sarah Jessica Parker بتسريحة موهوك على رأسها، وأثارت Kim Kardashian سخرية المتابعين، إذ اختارت أسوأ إطلالاتها لتخطو بها في هذا الحفل للمرة الأولى.

ينتظر العالم حفل هذا العام بفارغ الصبر، وقد تم اختيار موضوع حفل "Met Gala" المقبل الذي سيقام يوم الاثنين 5 مايو ليكون تكريماً للمصمم الأمريكي الراحل تشارلز جيمس، أحد أوائل مصممي الكوتور في أمريكا، وقد عاصر هذا المصمم فترة الخمسينات، فهل من الممكن أن نقول بأن ستايل الخمسينات سيطغى على السجادة الحمراء؟؟

شاهدي ما ظهر من إطلالات على السجادة الحمراء لهذا الحفل، وانتظري معنا إطلالات هذا العام.



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