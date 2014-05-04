10 تنسيقات صيفية بالأصفر لإطلالتك العصرية

يدل اللون الأصفر على الشخصية الحيوية المنطلقة، وهذه الشخصية تتميز بالغيرة الشديدة والعناد، ويبدو أن هذه الصفات ستطغى على معظم السيدات الأنيقات في هذا الموسم، إذ يبدو أنه أحد الألوان البارزة في اتجاهات الموضة والأزياء.

ظهر هذا اللون في عدد كبير من العروض الصيفية، وطغى بشكل كبير على إطلالات النجمات في الفترة الأخيرة، لذلك أردنا أن نعرض عليك مجموعة من التنسيقات المميزة التي ستساعدك في إدخال هذا اللون على إطلالتك، ونقدم لك في ما يلي مجموعة من النصائح لتتألقي به:

· قد يبدو لك اللون الأصفر صعب التنسيق، ولكنه من أجمل الألوان عند تنسيقه مع اللون الأسود أو أحد الألوان الترابية كالبني والبيج، فذلك يخفف من حدته ووهجه، أما إذا أردت المغامرة والخروج عن المعتاد فننصحك بتنسيقه مع لون مشرق كالفوشي، أو التركواز، أو البنفسجي، أو الأزرق.

· يمكنك ارتداء اللون الأصفر في إطلالاتك اليومية مع الجينز أو في السهرات لتشرقي في لوك أنيق وساحر، وقد حرصنا على أن ننوع في مختلف الإطلالات في التنسيقات أعلاه.

· إن كنت تعانين من التعب والإرهاق فتجنبي ارتداء اللون الأصفر بالقرب من وجهك، إذ سيزيد من شحوب وجهك، ويمكنك ارتداء هذا اللون في الإكسسوارات مثلاً.

· يتناسب هذا اللون مع الذهب الأصفر فيما يخص المجوهرات، ولكنه يبدو رائعاً في الدرجات الفاتحة الأقرب لدرجات الباستيل مع المجوهرات الماسية والذهب الأبيض.

· تتعدد درجات اللون الأصفر فاحرصي على اختيار اللون المناسب للون بشرتك لتظهري في أجمل إطلالة.

· لا تترددي في إدخال هذا اللون على إطلالتك هذا الموسم حتى وإن كان ذلك في أدق التفاصيل، إذ سيحدث فرقاً كبيراً في إطلالتك.



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