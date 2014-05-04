فريق الدوري - سيد معوض يختار صبري رحيل في مركز الظهير الأيسر

يعرض FilGoal.com اختيارات سيد معوض ظهير أيسر الأهلي لفريق الدوري المصري الممتاز، والذي يضم أبرز اللاعبين هذا الموسم من وجهة نظره.

وجاءت اختيارات معوض من خلال الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني التي تجمع أصوات أبرز لاعبي ومدربي الفرق المصرية.. وينشرها FilGoal.com تباعا.

وتشمل الترشيحات "قائمة أفضل 11 لاعب بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب صاعد بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب أجنبي بالدوري الممتاز ــ أفضل مدير فني وأفضل فريق بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب مصري محترف بالخارج".

والمثير، أن معوض اختار صبري رحيل زميله في الأهلي في مركز الظهير الأيسر في فريقه، وظهر به لاعب زملكاوي واحد هو أحمد علي.