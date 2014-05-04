اكتشفي سرّ الديكور المتناقض في منزل جسیکا سیمپسون

اشترت النجمة الأمريكية Jessica Simpson منزل النجمين البريطانين Ozzy وSharon Osbourne الذي يقع في مدينة "هيدن هيلز" في "كاليفورنيا" مقابل 11.5 مليون دولار أمريكي، علماً أنّهما اشترياه في سنة 2007 بمبلغ وقدره 12.4 مليون دولار أمريكي.

يمتدّ على مساحة 11000 قدم مربّعة، ويتزيّن بحديقة تزخر بالأزهار والورود الملوّنة، يتوسّطها حوض سباحة ضخم، فضلاً عن مساحة مخصّصة للشواء.

ويطغى اللون الأزرق على غرفة المعيشة، ممّا يُضفي عليها جواً من الهدوء والراحة، حيث تسترخي النجمة على إحدى الأرائك، التي تتّخذ شكل زاوية، بعد يوم طويل في العمل، فتنعم بالدفء المنبعث من الموقد، الذي تعلوه ساعة مرسومة على الجدار.

ولكن للتناقض دوراً في هذه الغرفة. فصحيح أنّ الهدوء يسكنها إلا أنّها تعجّ بـ "الاكسسوارات" والتحف كي لا يتحوّل الهدوء إلى ملل ورتابة!

وللأنوثة عنوان في غرفة نومها الرئيسة المصبوغة باللون الزهري الفاتح. ولكن ما سرّ وجود سريرين فيها؟

يبدو الأوّل ذو الأعمدة الـ4 سريراً خاصّاً بالنجمة التي تستلقي عليه كالأميرة النائمة، فيما يُقابله سرير ثانٍ، يبدو كأريكة وسرير في نفس الوقت.

وخلافا للّون الأنثوي السائد في غرفتها، يطغى الأزرق الذكوريّ على الحمّام الذي زيّنت جدرانه باللوحات والمرايا.

ويكسو الأزرق والذهبي غرفة الطعام الكلاسيكيّة، حيث تحلّ في وسطها طاولة بيضويّة، تستقبل 6 أشخاص، وتتدلى فوقها ثريا "أنتيك"، تحمل عدداً من الشموع المضاءة. وفي تجويف الجدار الرئيس، تتمركز مرآة دائريّة ضخمة، تُضفي خصوصيّة على الغرفة، إذ تمنحها الستائر الزرقاء لمسة ملكيّة جذابة.

وتتوسّط المطبخ الفسيح طاولة مستطيلة خصّصت لإعداد الأطعمة، فضلاً عن عدد من الكراسي الخشبيّة الحمراء. واللافت توزيع اللوحات والمعلّقات على الجدران بطريقة عشوائيّة.

وتتناول النجمة فطورها الصباحيّ في غرفة دائريّة صغيرة تطلّ على الحديقة الخضراء، وتقتصر على طاولة خشب دائريّة تحمل مجسّم الديك. فما دلالته بالنسبة إليها؟

بعد جولة في هذا المنزل المتناقض في تصميمه، يلفت النظر حضور مجسّمات الحيوانات في معظم الغرف. فهل هذه الزينة تحمل معانيَ في طيّاتها؟

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