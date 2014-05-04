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إحياء ذكرى الكاتب الساخر محمود السعدنى فى بيت صديق عمره إبراهيم نافع

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إحياء ذكرى الكاتب الساخر محمود السعدنى فى بيت صديق عمره إبراهيم نافع إحياء ذكرى الكاتب الساخر محمود السعدنى فى بيت صديق عمره إبراهيم نافع

تحيي اسرة الكاتب الصحفي المرحوم محمود السعدني ذكراه السنوية اليوم بمندرة صديق عمره المرحوم الحاج ابراهيم نافع واشارالمهندس محمد ابراهيم نافع ان علاقة الكاتب محمود السعدني مع والدي ابراهيم نافع امتدت لعشرات السنين ولم يفرق بينهما الا الموت

محمود السعدني ولد فى 20 نوفمبر 1928و توفى فى 4 مايو 2010  عن عمر 82 عاماً صحفي وكاتب مصري يعد من رواد الكتابة الساخرة في الصحافة العربية، شارك في تحرير وتأسيس عدد كبير من الصحف والمجلات العربية في وخارجها، ترأس تحرير مجلة صباح الخير المصرية في الستينات كما شارك في الحياة السياسية في عهد الرئيس جمال عبد الناصر وسجن في عهد أنور السادات بعد إدانته بتهمة الاشتراك في محاولة انقلابية.

أصدر وترأس تحرير مجلة 23 يوليو في منفاه في لندن،عاد السعدني إلى مصر بعد اغتيال السادات بفترة وأستقبله الرئيس مبارك في القصر الجمهوري بمصر الجديدة ليطوي بذلك صفحة طويلة من الصراع مع النظام في مصر.

السعدني حكاء عظيم ويمتاز بخفة ظلة كما أن تجربته في الحياة ثرية للغاية وله العديد من الكتب التي تناولت مواضيع متنوعه ،من أشهر كتبه ملاعيب الولد الشقى ، أمريكا يا ويكا ، بالطول والعرض رحلى إلى بلاد الخواجات ، الطريق إلى زمش

رباب يوسف القعيد

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