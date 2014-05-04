نصائح جماليّة للحصول على مكياج كارينا كابور

كارينا كابور، سفيرة العلامة التجاريّة لسلسلة المواد الطبيعيّة، لا تستخدم أيّة مادة كيميائيّة على وجهها، ولكنّها تهتمّ كثيراً بمعالجة البشرة من الجفاف، وتضع الزيوت بشكل دائم على شعرها. ولكارينا جمالها الخاصّ واللافت.

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إليك نصائح خاصّة من "بيبو" للحفاظ على نضارة وجهك، والحصول على مكياج مميّز:

مكياج النهار ناعم و لافت

كارينا تتميّز ببشرة ناعمة. وأنت أيضاً يمكنك الحصول على هذه النعومة. خلال النهار، إتبعي طريقة خاصّة لوضع المكياج كي يبدو خفيّاً، ولا تنسي وضع نظّارة شمسيّة لوقاية عينيك. وقبل الماكياج، استخدمي مسحوق الأساس الناشف وبودرة شفّافة، للحفاظ على بشرة نقيّة وناصعة لا تحتوي على الزيوت. ثم استخدمي أحمر الشفاه، وبذلك تحصلين على وجه مشرق، وكأنّك لا تضعين الماكياج.

مكياج الليل وظلال من البرونز والخوخ

تستخدم كارينا أحمر الشفاه البرتقالي والبرونزي لأحمر الخدود. وتقول إنّ عينيها لم تخذلاها يوماً، لذلك فهي تعطيهما الكثيرمن وقتها، وتكون في أشدّ تركيزها عند القيام بالماكياج حول عينيها. وللمكياج الليلي، تنصحك كارينا بإبراز عينيك، وذلك باستخدام الفضّة اللامعة أو اللون الشامباني، مع قلم كحل أسود لعينين سموكي، والماسكارا القويّة، للحصول على رموش طويلة وكثيفة. اما أحمر الشفاه، فيمكن أن يكون من اللون الخوخي أو الوردي.

أحمر الشفاه الجريء

إضافة الى المكياج الناعم، تتبع كارينا أحمر الشفاه القويّ، وتستعمل اللون الأحمر الناشف أو البرتقالي اللامع والمشرق. وقبل الانتهاء، القليل من البرونزي اللامع تحت عظام الخد.

إتبعي نصائح كارينا كابرو، واحصلي على وجه نقيّ ومشرق، بمكياج مميّز في كلّ الأوقات.

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