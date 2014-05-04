خلطة زيت اللوز وزيت اللافندر لتدليك جسمك

هل جربتِ يوماً أن تحصلي على الاسترخاء عن طريق التدليك بزيوت مميزة ذات رائحة جذابة؟ ستشعرك هذه التجربة بالراحة والاستجمام، كما ستقدم لك جسماً بملمس ناعم وبشرة ذات نقاوة كبيرة ورائحة غاية في التميز والجاذبية.

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إليكِ سيدتي هذه الخلطة المميزة من زيت اللوز وزيت اللافندر لتدليك جسمك وإنعاشه:

المكونات:

1. 4 ملاعق من زيت اللوز.

2. 10 قطرات من زيت اللافندر.

3. 10 قطرات من زيت الروزماري.

4. 10 قطرات من زيت البرغموت أو البرتقال.

الطريقة:

1. امزجي الزيوت ودلكي كامل جسمك بها جيداً، ومع الممكن أن يساعدك أحد في عمل هذا التدليك الاسترخائي الجميل.

2. أضيفي المزيد من الأبعاد إلى تدليكك، وقومي بصنع هذا المقشر الفريد حتى تستفيدي من كل لحظة في العناية بجمال بشرتك:

• 6 قطرات من زيت اللافندر.

• ملعقتان من الملح.

• ملعقة من زيت الزيتون.

3. امزجي المكونات جيداً، ثم دلكي بها وجهك وجسمك بحركات دائرية حتى تحصلي على بشرة ناعمة ونضرة ذات رائحة عطرة وجذابة.

وإذا كنت تريدين تثبيت عطر اللافندر أكثر على جسمك لتستمتعي برائحته الجميلة لوقت أطول، يمكنك القيام بهذه الخطوات الإضافية:

- بعد التدليك بزيت اللافندر قومي بأخذ حمام دافئ.

- دلكي جسمك بقطرات من زيت اللافندر بعد الانتهاء.

- انتظري حتى يجف جسمك، ثم ابدئي بوضع القليل من بودرة الأطفال على جسمك لتثبيت الرائحة.

- حضّري عطر اللافندر وضعيه في مبخرة وبخري به جسمك.

- ومن الممكن أن تقومي برش القليل من زيت اللافندر على شعرك وهو مبلل حتى يكون هو الآخر مليئاً بانتعاش اللافندر.

- وأخيراً قومي بارتداء ملابسك وستشعرين باسترخاء رائع، وجسم ذي رائحة عطرة، وبشرة غاية في النعومة والنضارة.

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