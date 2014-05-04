ابن فهد: الإمارات مركز مهم لإعادة تصدير السلع الغذائية

استقبل معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، بديوان الوزارة في دبي، أعضاء مجموعة عمل الصناعات الغذائية والمشروبات العاملة تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي، ورحّب معالي الوزير في بداية اللقاء بالأعضاء، مشيداً بالجهود الحثيثة التي يقدّمها قطاع الصناعات الغذائية للدولة، باعتباره من القطاعات الاستراتيجية، مشيراً إلى أن الإمارات تمثل مركزاً مهماً لاستيراد وإعادة تصدير السلع الغذائية.

كما أكّد معاليه على أهمية دولة الإمارات في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، لما تتميز به من موقع جغرافي استراتيجي وبنية تحتية متقدمة كوسائل اتصالات وطرق المواصلات، ما يجعلها من الدول المتصدرة عالمياً في نمو الحركة الاقتصادية والصناعية.

وأضاف ابن فهد أن الوزارة تحرص على تنفيذ حزمة من المبادرات والأنشطة لتعزيز سلامة الغذاء وتحقيق استدامة الإنتاج المحلي، باعتبارها مسؤولية وطنية وإحدى أوليات رؤية الإمارات 2021، مؤكداً التزام الوزارة بإطلاق العديد من الأنشطة التي تهدف إلى إدارة الأحكام والرقابة على الأغذية المحلية والمستوردة، بالإضافة إلى خطتها الاستراتيجية التي تترجم الفكر الاتحادي، وترسم خطوات طريق التنمية المستدامة للدولة.

معوقات

وتطرق معاليه إلى دور اللجنة الوطنية لسلامة الغذاء التي تعمل على بحث المعوقات التي يواجهها قطاع الصناعات الغذائية في الدولة، ووضع الحلول المناسبة التي تضمن استدامة القطاع، مشيراً إلى أنه جارٍ العمل على استصدار قانون اتحادي يهدف إلى تطوير أنظمة سلامة الغذاء على مستوى اتحادي، ومواءمتها بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

مواضيع

كما تم خلال اللقاء بحث المواضيع التي تتعلّق بتعزيز قطاع الصناعات الغذائية بالدولة، حيث استمع معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد إلى ملاحظات واقتراحات أعضاء اللجنة، مؤكداً حرص الوزارة من خلال هذه اللقاءات على تعزيز قنوات التواصل مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، والتعرف إلى التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية في الدولة، وتذليل العقبات التي تحد من تطوره، إضافة إلى دعم وتشجيع الصناعات المحلية من أجل النهوض بالقطاع وتعزيز دوره في دعم عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة.

وحضر اللقاء المهندس سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشؤون الزراعية والحيوانية، والمهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة، والمهندسة فرح الزرعوني مديرة إدارة المواصفات بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.

وصالح عبد الله لوتاه رئيس مجموعة عمل الصناعات الغذائية والمشروبات العضو المنتدب لشركة الإسلامي للأغذية، ومحمد عبد العزيز العويس نائب رئيس مجلس الإدارة المنتدب لشركة الأغذية المتحدة، وأحمد سعيد باليوحة مدير مصنع الإمارات للمعكرونة.