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«تسريب جديد يفضح تآمر أمير قطر».. سعوديون يشعلون حربًا ضد «حمد» على «تويتر»

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دشن سعوديون على «تويتر» هاشتاج «#تسريب_جديد_يفضح_تآمر_امير_قطر»، ردًا على تسريبات قديمة لأمير قطر السابق، حمد بن خليفة، يهاجم فيه المملكة العربية ، ويخطط للتآمر عليها مهدداً بزوالها من الوجود.

وطالب «أبو ثامر الجحيني» دول مجلس التعاون الخليجي بتضييق الخناق على القطرية وإغلاق الحدود معها حتى تعود لصوبها- على حد تعبيره.

وبث النشطاء السعوديون قالوا إنه تسريب للمؤامرات التي يقوم بها أمير قطر ضد الخليج، وهو يتحدث مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

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وأضاف سلطان القحطاني: «توقعت قبل أشهر في هاشتاج #عبدالعزيز_بن_خليفة_أميراً_لقطر أن يدخل على الخط بقوة وهاهو يفضح تآمر أخيه».

فيما رأى حسين الحربي أن «تأمر أمير قطر على السعودية أمر ليس بجديد على سياساتهم».

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