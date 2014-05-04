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محمد قماح يطرح أغنيته الجديدة “صعبان عليك”

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محمد قماح يطرح أغنيته الجديدة “صعبان عليك” محمد قماح يطرح أغنيته الجديدة “صعبان عليك”

قماح

يطرح اليوم المطرب محمد قماح أغنية منفردة جديدة  تحمل عنوان “صعبان عليك” من ألبوم “أحلى من اللى فات”، الأغنية السنجل كلمات أحمد علاء الدين الحان مودى سعيد توزيع زووم.

قماح قام بتسجيل الاغنية في الاستوديو الخاص به، ومن المقرر طرح الأغنية على قناته الخاصة على اليوتيوب وعبر عدد من الاذاعات الغنائية والفضائيات خلال الفترة المقبلة .

وكان قماح قد طرح أفيش الأغنية والبرومو الخاص بها عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك” وكتب عليها “قريباً”.

قماح لم يقرر بعد موعدًا لطرح البومه الجديد مشيرًا أنه يفضل طرح أكثر من أغنية سنجل في البداية كتقليد جديد يتبعه المطربين قبل طرح ألبوماتهم لاستطلاع رأي الجمهور في كل أغنية قبل طرح الالبوم كاملًا.

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