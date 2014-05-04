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السيطرة على حريقين التهما 3 افدنة قمح بسوهاج

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السيطرة على حريقين التهما 3 افدنة قمح بسوهاج السيطرة على حريقين التهما 3 افدنة قمح بسوهاج

تمكنت الحماية المدنية بمحافظة سوهاج من السيطرة على حريق شب بمساحة منزرعة بمحصول القمح بمنطقة الزراعات بقرية كوم شقاو بمركز طما وحريق اخر شب بمساحة اخرى للقمح بنجع رشيد بمركز جهينة وتمت السيطرة على الحريقين قبل امتدادهما إلى باقى الزراعات المجاورة.

كان اللواء إبراهيم صابر مدير امن سوهاج تلقى بلاغا بلاغين منفصلين عن نشوب حريقين :” الأول بناحية كوم شقاو بطما حيث التهمت النيران فدانين من محصول القمح ملك محمد محمود “53 عاما” وكارم احمد عبد الحميد 50 سنة مقيمن بقرية كوم اشقاو بمركز طما شمال المحافظة ” .

والاخر بفدان قمح بنجع رشيد بمدينة جهينة ملك ابوعقيل محمد احمد 53 سنة ومقيم بذات القرية حيث تم الدفع بسيارات المطافئ بمدينتى طما وجهينة وتمت السيطرة على الحريق وانحصرت التلفيات في احتراق 3 أفدنة من محصول القمح ودلت التحريات ان الحريق الاول سببة ماس كهربائى باسلاك الضغط العالى الموجودة اعلى الزراعات اما الحريق الثانى فرجحت التحريات ان السبب هو مصدر حرارى .

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