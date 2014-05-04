نادي الطلبة السعوديين في أستراليا يقيم فعاليات للأطفال

أقام نادي الطلبة السعوديين في القولد كوست بأستراليا أول نشاطاته للأطفال تحت مسمى "أطفالنا أحبابنا" في منطقة الساوث بورت في مجمع الألعاب Abrakidazzle في مدينة القولد كوست وكان هناك حضور ل(38) طفلا وطفلة وشمل برنامج الأطفال؛ الرسم على الوجه وألعاباً حركية وعرضا مسرحيا ووجبة مخصصة لكل طفل. وفي نهاية اللقاء قدم المركز هدية لكل طفل وقد وفر النادي عشاء للآباء المرافقين مع أطفالهم، وقد عبر رئيس النادي عبدربه الزهراني عن شكره للحضور والمشاركة الفعالة وشكر الزملاء حمد العبره وفهد شراحيلي على مساعدتهم في نجاح النشاط، وتقدم بالشكر لسفارة خادم الحرمين الشريفين بقيادة السفير نبيل ال صالح والملحقية الثقافية بقيادة الملحق الثقافي الدكتور عبدالعزيز بن طالب لما تجده الأندية من دعم وجهود لإنجاح كافة الأنشطة التي تلبي رغبات المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم.