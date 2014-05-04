الأمير فيصل بن مشعل يثمن لجامعة القصيم حصولها على الاعتماد الأكاديمي

بريدة - منصور الجفن

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم خطاب شكر وتقدير لمدير جامعة القصيم اثر تلقي سموه خطاب معاليه المتضمن حصول جامعة القصيم على الاعتماد الأكاديمي لتكون جامعة القصيم ثالث جامعة سعودية تحصل على هذا الاعتماد. وقال سموه :إنني بهذه المناسبة أهنئ نفسي وأهنئكم وجميع زملائكم العاملين معكم وإن حصول هذا الاعتماد لم يأت من فراغ بل هو حصيلة جهد وعمل شاق وتفان من الجميع وإنني سعيد بهذه المناسبة وأشاطر أهالي المنطقة فرحتهم وغبطتهم بهذا المنجز العلمي المرموق والذي لم يكن ليحصل لولا توفيق الله سبحانه وتعالى أولاً ثم بالدعم السخي والبذل والعطاء غير المحدود الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي عهده حفظهما الله لمؤسسات التعليم العالي لخدمة أبناء هذه البلاد المباركة والمقيمين فيها.