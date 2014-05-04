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شؤون الحرمين تنشئ مركز نظم المعلومات الجغرافية

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    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز-حفظه الله- بالارتقاء والتطوير لمنظومة النواحي الهندسية والفنية في الحرمين الشريفين والاستفادة من وسائل التقنية الحديثة وتسخيرها لتقديم أفضل الخدمات وأرقاها لقاصدي الحرمين الشريفين

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قراراً بإنشاء مركز نظم المعلومات الجغرافية ويرتبط تنظيمياً بإدارة المشاريع.

وأضاف السديس بأن ذلك يأتي انطلاقا من فائق العناية وكريم الرعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بالحرمين الشريفين وشؤونهما والتيسير على قاصديهما من حجاج ومعتمرين وزائرين.

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