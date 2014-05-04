جامعة طيبة تحصد الذهب في المؤتمر العلمي الخامس وتحقق 17 جائزة

حصدت جامعة طيبة 17 جائزة من بينها ريشتان ذهبيتان و15 مركزا في ختام المؤتمر العلمي الخامس الذي رعاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله واختتم أعماله في مدينة الرياض الأربعاء الماض.

وسلم وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري الفائزين جوائزهم، حيث حقق الطالب محمد أحمد العوز الريشة الذهبية في محور العلوم الأساسية والهندسية كما حققت الطالبة تماضر العامر الريشة الذهبية في محور الإلقاء العربي وفي باقي الجوائز حصد الطالب حازم الزحوفي المركز الثالث في محور الابتكار المتميز كما حصدت

الطالبة عالية الجهني المركز الثامن في محور المشروع الريادي المتميز وفي محور الفكرة المتميزة حقق الطالب عبدالله مسلم الجهني المركز السابع، وواصل طلبة الجامعة حصد المراكز حيث سجل المركز الثالث فوز الطالب محمود أبو جامل في محور العلوم الصحية، وفي محور العلوم الأساسية والهندسية حققت الطالبة هناء العنزي المركز الثامن والطالبة ماريا خياط المركز الثاني والطالب علي محمد مباركي المركز التاسع والطالب راشد بكداش المركز السابع، وفي محور العلوم

الإنسانية حققت الطالبة فايزة الشيباني جائزة المركز العاشر كما حقق الطالب عادل العنزي المركز الثالث والطالبة رهام الصاعدي المركز الخامس والطالبة عبير منصوري المركز الرابع، وفي محور الأفلام الوثائقية حصد الطالب فارس التركي جائزة المركز الثالث والطالب معتز بري المركز التاسع.