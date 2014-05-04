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أمين المدينة يلتقي الأهالي ويطلعهم على استراتيجية الأمانة

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أمين المدينة يلتقي الأهالي ويطلعهم على استراتيجية الأمانة أمين المدينة يلتقي الأهالي ويطلعهم على استراتيجية الأمانة
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أمين المدينة يشرح للأهالي استراتيجية الأمانة

المدينة المنورة - سالم الأحمدي تصوير - فايز المطيري

    التقى أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد طاهر عدداً من أهالي المدينة المنورة وذلك ضمن برنامج الأمانة الاجتماعي والتوعوي الذي يهدف إلى أهمية التواصل بين الأمانة وأهالي المنطقة واطلاعهم على الخدمات المقدمة من قبل الأمانة إضافة إلى التعريف بأنشطة وبرامج وخطط الأمانة، حيث قدم معاليه نبذة مختصرة عن استراتيجية أمانة المدينة المنورة في البرامج والفعاليات وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والتنموية ودورها البارز في القرب من المستهدفين والوصول لاحتياجاتهم، كما استمع لعدد من المقترحات والملاحظات من قبل أهالي المنطقة على الخدمات المقدمة من قبل الأمانة. إثر ذلك استمع الأهالي لشرح موجز لأبرز أنشطة وفعاليات أمانة منطقة المدينة المنورة الاجتماعية والثقافية والترفيهية خلال العام 1435ه.

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