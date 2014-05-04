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المؤسسة الخيرية للرعاية الصحية المنزلية تنظم «غداً» مؤتمراً صحفياً عن مهرجان «رعاية الخير 2014»

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    تنظم المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية مؤتمراً صحفياً لمهرجان "رعاية الخير 2014" في مقر المؤسسة بحي السليمانية بالرياض غداً الاثنين 6 رجب 1435 ه الموافق 5 مايو 2014 م في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً.

وقالت الاستاذة جواهر العبدالعال عضو مجلس الادارة ومسؤولة اللجنة الاعلامية ان عقد المؤتمر الصحفي من اجل إلقاء الضوء على فاعليات المهرجان الثالث لعام 2014, حيث سوف تتحدث الدكتورة هند الخثيلة العضو المنتدب وامينة مجلس الادارة عن المهرجان واهدافه والاستعدادات وماحققه المهرجان الاول والثاني, اضافة الى الحديث عن هذه المؤسسة الخيرية وانجازاتها الانسانية.

واضافت العبدالعال ان الدكتورة هند الخثيلة وعضوات مجلس الادارة المشاركات في المؤتمر الصحفي سيقمن بالرد والاجابة على اسئلة واستفسارات الاعلاميات حول المهرجان وفاعلياته, وحول نشاطات المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية وانجازاتها منذ قيامها الى الآن والدور الانساني الذي تقوم به في خدمة المجتمع والفئات المستهدفة.

وثمنت العبدالعال عالياً جهود مجلس الادارة وما يقمن به في خدمة المؤسسة وانشطتها المختلفة, وكذلك جميع الداعمين الذين كان لهم الفضل بعد الله في تطور واستمرار المؤسسة والرقي بخدماتها.

ورحبت الاستاذة جواهر بكافة الاعلاميات والصحفيات لحضور المؤتمر, مقدمة الشكر لهن لخدمة انشطة المؤسسة ودورهن الاعلامي المشكور في ابراز الاهداف والفاعليات لمهرجانات الخير.

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