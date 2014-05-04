«#تسريب_جديد_يفضح_تآمر_امير_قطر».. سعوديون يشعلون حربًا ضد «حمد» على «تويتر»

دشن سعوديون على «تويتر» هاشتاج «#تسريب_جديد_يفضح_تآمر_امير_قطر»، ردًا على تسريبات قديمة لأمير قطر السابق حمد بن خليفة يهاجم فيه المملكة العربية السعودية، ويخطط للتآمر عليها مهدداً بزوالها من الوجود.

وطالب «أبو ثامر الجحيني» دول مجلس التعاون الخليجي تضييق الخناق على الحكومة القطرية وإغلاق الحدود معها حتى تعود لصوبها، على حد تعبيره.

وبث النشطاء السعوديون فيديو قالوا إنه تسريب للمؤامرات التي يقوم بها أمير قطر ضد الخليج، وهو يتحدث مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

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وأضاف سلطان القحطاني: «توقعت قبل أشهر في هاشتاج #عبدالعزيز_بن_خليفة_أميراً_لقطر أن يدخل على الخط بقوة وهاهو يفضح تآمر أخيه».

فيما رأى حسين الحربي أن «تأمر أمير قطر على السعودية أمر ليس بجديد على سياساتهم».