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البحرين تُضاعِف ميزانيتها الدفاعية لمواجهة تهديدات إيران

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البحرين تُضاعِف ميزانيتها الدفاعية لمواجهة تهديدات إيران البحرين تُضاعِف ميزانيتها الدفاعية لمواجهة تهديدات إيران

ذكرت صحيفة «وورلد تربيون» الأمريكية، أن دولة البحرين ضاعفت ميزانيتها منذ عام 2004 بنسبة بلغت 110%، لمواجهة التهديدات القادمة من جارتها إيران.

وقالت الصحيفة الأمريكية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، إن إنفاق البحرين العسكري بلغ 1.2 مليار دولار عام 2013 مسجلا ارتفاعا بنسبة 26% مقارنة بعام 2012.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن ارتفاع الميزانية، يرجع إلى حالة «التمرد الشيعي» التي بدأت تنشط عام 2011، وبداية نشر دول بمجلس التعاون الخليجي الآلاف من الجنود هناك بهدف توفير الحماية للمنامة.

وقال سام بيرلو فريمان، مدير برنامج الإنفاق العسكري في معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام: «زيادة النفقات العسكرية في الدول الناشئة والنامية يرتفع دون انقطاع».

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