بالفيديو.. سياسي سوري: الانتخابات الرئاسية «ضحك على الشعب»

وصف عبد الرحمن الحاج، عضو المجلس الوطني السوري، إن الانتخابات السورية والمصرية «ضحك على الشعوب، وتدخل في دائرة اللا معقول».

وأضاف «الحاج» في مداخلة هاتفية لبرنامج «باختصار» على قناة «المحور» مع الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، مساء السبت، أن النظام السوري يسيطر على 40% من المناطق السورية فقط، ويُريد أن يُجري فيها الانتخابات.

وأكد: «بشار يُريد أن يُجري الانتخابات السورية في المناطق التي تواليه بالتحديد في المناطق التي تتضمن طائفية عالية وتؤيده، النظام السوري الحالي لا يبحث عن شرعية حقيقية، ويدرك أن إجراء الانتخابات ينسف جميع الاتفاقيات التي تم التوافق عليها، فهو يريد أن يوصل رسالة للجميع أنه باقي ولن يستقيل من منصبه».