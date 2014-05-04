مصدر بـ"الصحة":تحديد يوليو المقبل موعدا نهائيا لإتمام استيراد"سوفالدى"

تكثف لجنة التفاوض حول عقار "سوفالدى" الخاص بعلاج فيروس سى، اتصالاتها مع إدارة شئون الصيدلة بوزارة الصحة، لسرعة تسجيل العقار، بعدما تم الاتفاق مؤخراً مع شركة جلياد الأمريكية المنتجة للعقار على توفير 600 ألف جرعة لعلاج 300 ألف مريض.

وقالت مصادر بوزارة الصحة لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة طالبت إدارة الصيدلة بإنهاء كل إجراءات تسجيل "سوفالدى" قبل حلول يوليو المقبل، لاتمام جميع إجراءات تسجيل العقار، موضحة أن إجراءات البدء فى علاج المرضى، بعد الانتهاء من استيراد الجرعات المتفق عليها، تم تحديدها، وأن علاج المرضى سيتم على 3 مراحل خلال العام 2014.

وكانت وزارة الصحة أعلنت فى مارس الماضى، نجاح فريق التفاوض لتوفير عقاقير فيروس سى الجديدة، فى التوصل لاتفاقية مع شركة جلياد الأمريكية، لتوفير عقار سوفالدى، والمعالج للنوع الجينى الرابع من الفيروس المنتشر فى مصر، بنِسَب نجاح تصل لـ100%، على أن تتوافر فى مصر بسعر ٣٠٠ دولار للعلبة فى الشهر، وهو ما يعادل ٢٢٠٠ جنيه فقط، فى الوقت الذى يبلغ فيه ثمن العلبة الواحدة بالولايات المتحدة الأمريكية ٢٨ ألف دولار فى الشهر، ويصل ثمن كورس العلاج الكامل لـ6 أشهر نحو ١٣ ألف دولار، بدلاً من ١٦٨ ألف دولار، بما يعادل أكثر من مليون جنيه مصرى، بما يعنى أن المفاوضات نجحت فى الحصول على العقار بما يمثل ١٪ من السعر العالمى، بعد نحو 3 أشهر من المفاوضات التى بدأت بقرار من الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة السابقة.