أخبار عاجلة

الأخبار - نائب وزير المالية للسياسات الضريبية : الضرائب هي العمود الفقري لإيرادات الدولة -
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين -
تعرف على مواعيد مقابلة المتقدمين لمسابقة عمال الأوقاف -
التعليم تعلن تعليمات رئاسة الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة -
الرقابة الإدارية تكشف استعمال العنف بين أطفال إحدى دور الأيتام بالأقصر - صور -
انفراد إهدار شركة «المترو» لقطار مكيف -
بالصور- لحظة رومانسية على حلبة مصارعة بطلها "جون سينا" وصديقته -
الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا -
بالمستندات.. دفاع المتهم بسرقة "الشيكولاتة" يقدم 5 دفوع قانونية لبراءة موكله -
مصدر أمني: ضبط موظف بوحدة مرور منشأة ناصر تعمده تعطيل التراخيص للحصول على رشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"مكافحة الأمراض": نسبة الوفاة بفيروس كورونا 31% من المصابين بالعالم

Google+ Print
"مكافحة الأمراض": نسبة الوفاة بفيروس كورونا 31% من المصابين بالعالم "مكافحة الأمراض": نسبة الوفاة بفيروس كورونا 31% من المصابين بالعالم

قال الدكتور محمد الجنيدى، مدير إدارة وحدة مكافحة الأمراض بوزارة الصحة، إن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 421 حالة على مستوى العالم توفى منهم 131 حالة موزعة على 15 دولة، لافتاً إلى أن المملكة العربية هى من أكبر الدول من حيث عدد الإصابة والوفيات، وتابع قائلاً: "أكثر دولة بها إصابات السعودية حيث بلغ عدد الإصابات 342 حالة توفى منهم 105 حالات"، مشيراً إلى أن معدل الوفيات بسبب هذا الفيروس بلغت 31% من المصابين بالفيروس.

وأضاف "الجنيدى" خلال حواره ببرنامج العاشرة مساءً الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على قناة دريم2، أنه منذ مارس 2012 حتى مارس 2014 كان عدد الإصابات 206 بينما تم تسجيل 217 حالة خلال شهر أبريل من العام الجارى، وتابع قائلاً: "وهذا يوضح أن عدد المصابين تضاعف خلال شهر واحد منذ ظهور المرض".

وأشار إلى أن هذا الأمر دفع وزارة الصحة مناشدة صغار السن وضعاف المناعة تأجيل فريضة الحج والعمرة هذا العام حرصاً عليهم.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً