"مكافحة الأمراض": نسبة الوفاة بفيروس كورونا 31% من المصابين بالعالم

قال الدكتور محمد الجنيدى، مدير إدارة وحدة مكافحة الأمراض بوزارة الصحة، إن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 421 حالة على مستوى العالم توفى منهم 131 حالة موزعة على 15 دولة، لافتاً إلى أن المملكة العربية السعودية هى من أكبر الدول من حيث عدد الإصابة والوفيات، وتابع قائلاً: "أكثر دولة بها إصابات السعودية حيث بلغ عدد الإصابات 342 حالة توفى منهم 105 حالات"، مشيراً إلى أن معدل الوفيات بسبب هذا الفيروس بلغت 31% من المصابين بالفيروس.

وأضاف "الجنيدى" خلال حواره ببرنامج العاشرة مساءً الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على قناة دريم2، أنه منذ مارس 2012 حتى مارس 2014 كان عدد الإصابات 206 بينما تم تسجيل 217 حالة خلال شهر أبريل من العام الجارى، وتابع قائلاً: "وهذا يوضح أن عدد المصابين تضاعف خلال شهر واحد منذ ظهور المرض".

وأشار إلى أن هذا الأمر دفع وزارة الصحة مناشدة صغار السن وضعاف المناعة تأجيل فريضة الحج والعمرة هذا العام حرصاً عليهم.