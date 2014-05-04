زوج "آية هانى": الغردقة تعج بسماسرة زواج القاصرات من أجانب

قال أحمد محمد، زوج القاصرة آية هانى التى تزوجت من ألمانى يبلغ من العمر 74 سنة، إن مدينة الغردقة تعج بالعديد ممن يُعرَفون بسماسرة زواج القاصرات من سائحين، موضّحًا أن هؤلاء يستدرجون الفتيات من خلال إغرائهن بمبلغ مالى يصل إلى 200 ألف جنيه، بالإضافة للسفر إلى الخارج وحصول أهلها على مبلغ مادى آخر، الأمر الذى يجعل الفتيات فريسة سهلة أمام كل هذه الإغراءات.

وأضاف محمد، خلال حواره ببرنامج العاشرة مساءً، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على قناة "دريم2"، أن زوجته قد تزوجها الألمانى، بالرغم من أنها على ذمته، وأن هذا الأخير قد تزوج من 3 فتيات أخريات، موضّحًا أنه قام بالسؤال عنه فى المقهى الذى يجلس عليه، فأخبروه العاملون أنهم لا يعرفون شيئاً عنه، بخلاف أنهم يحصلون على 50 جنيه مقابل شهادتهم على عقد الزواج.