أخبار عاجلة

الأخبار - نائب وزير المالية للسياسات الضريبية : الضرائب هي العمود الفقري لإيرادات الدولة -
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين -
تعرف على مواعيد مقابلة المتقدمين لمسابقة عمال الأوقاف -
التعليم تعلن تعليمات رئاسة الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة -
الرقابة الإدارية تكشف استعمال العنف بين أطفال إحدى دور الأيتام بالأقصر - صور -
انفراد إهدار شركة «المترو» لقطار مكيف -
بالصور- لحظة رومانسية على حلبة مصارعة بطلها "جون سينا" وصديقته -
الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا -
بالمستندات.. دفاع المتهم بسرقة "الشيكولاتة" يقدم 5 دفوع قانونية لبراءة موكله -
مصدر أمني: ضبط موظف بوحدة مرور منشأة ناصر تعمده تعطيل التراخيص للحصول على رشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

زوج "آية هانى": الغردقة تعج بسماسرة زواج القاصرات من أجانب

Google+ Print
زوج "آية هانى": الغردقة تعج بسماسرة زواج القاصرات من أجانب زوج "آية هانى": الغردقة تعج بسماسرة زواج القاصرات من أجانب

قال أحمد محمد، زوج القاصرة آية هانى التى تزوجت من ألمانى يبلغ من العمر 74 سنة، إن مدينة الغردقة تعج بالعديد ممن يُعرَفون بسماسرة زواج القاصرات من سائحين، موضّحًا أن هؤلاء يستدرجون الفتيات من خلال إغرائهن بمبلغ مالى يصل إلى 200 ألف جنيه، بالإضافة للسفر إلى الخارج وحصول أهلها على مبلغ مادى آخر، الأمر الذى يجعل الفتيات فريسة سهلة أمام كل هذه الإغراءات.

وأضاف محمد، خلال حواره ببرنامج العاشرة مساءً، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على قناة "دريم2"، أن زوجته قد تزوجها الألمانى، بالرغم من أنها على ذمته، وأن هذا الأخير قد تزوج من 3 فتيات أخريات، موضّحًا أنه قام بالسؤال عنه فى المقهى الذى يجلس عليه، فأخبروه العاملون أنهم لا يعرفون شيئاً عنه، بخلاف أنهم يحصلون على 50 جنيه مقابل شهادتهم على عقد الزواج.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365