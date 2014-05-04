نابولى بطلاً لكأس إيطاليا

توج فريق نابولى بلقب كأس إيطاليا للمرة الخامسة فى تاريخه بعد فوزه على فيورنتينا بنتيجة 3/1، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة روما.

أنهى نابولى الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 2/1، حيث تقدم بهدفين عن طريق فلورينزو إنساينى فى الدقيقتين 11 و17، وقلص فارجاس الفارق بهدف لصالح فيورنتينا فى الدقيقة 27.

فى الشوط الثانى، كثف فيورنتينا من هجماته، بحثًا عن التعادل، لكن نابولى انكمش فى وسط ملعبه واعتمد على الهجمات المرتدة، وتعرض جوكان إنلر للطرد فى الدقيقة 79 بعد حصوله على الإنذار الثانى، ليكمل نابولى المباراة بـ10 لاعبين.

فى الدقيقة 93 من عمر المباراة، سجل دريس ميرتينز الهدف الثالث لنابولى، ليجهض أحلام الفيولا فى إدراك التعادل، ويقود فريقه للقب الخامس فى تاريخه.