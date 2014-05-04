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عبد اللطيف المناوي:أعمل في حملة ” السيسي” بــ “شكل تطوعي”

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عبد اللطيف المناوي:أعمل في حملة ” السيسي” بــ “شكل تطوعي” عبد اللطيف المناوي:أعمل في حملة ” السيسي” بــ “شكل تطوعي”

قال عبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار الأسبق بالتليفزيون المصري:”  إنه يشارك في حملة المشير المرشح لرئاسة الجمهورية بـ«شكل تطوعي»، مؤكدًا أنه «لن يتولى منصبًا رسميًا في الحملة” .

وأضاف ” المناوي” في مداخلة على فضائية “التحرير” مساء أمس السبت:”  أنه متطوع بالحملة كأي فرد من أفراد الشعب المصري”، مشيرًا :” إلى أنه غير مكلف بمهام محددة داخل الحملة” .

وحول لقاء «السيسي» مع الإعلاميين، السبت، أوضح أنه تابع الحوار من خلال شاشة عرض بكواليس الحملة، لكنه لم يحضر شخصيًا.

وكشف مصدر داخل حملة المشير عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق، عن تولي عبد اللطيف المناوي، مسئولية الإشراف على اللجنة الإعلامية بالحملة الانتخابية الرسمية لوزير الدفاع السابق.

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