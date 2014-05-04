«النور» يصمم أول بوستر لدعم السيسي في الانتخابات

صمم حزب النور السلفي أول بوستر دعائي للمشير عبد الفتاح السيسي، المرشح لرئاسة الجمهورية، عقب قرار إعلان دعمه للمشير رسميًا في الانتخابات.

ونشرت الصفحة الرسمية للحزب على «فيس بوك» البوستر، الذي احتوى على صورة المشير عبد الفتاح السيسي وشعار الحزب وتحته عبارة «عبدالفتاح السيسي رئيسا لمصر».

وقرر حزب النور دعم المشير عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسة.وكانت الهيئة العليا لـ«النور» قد عقدت، السبت، اجتماعا برئاسة الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب لاختيار المرشح، الذي سيدعمه الحزب في انتخابات الرئاسة وأسفر التصويت عن اختيار المشير السيسي بأغلبية كبيرة.

وقال الدكتور يونس مخيون إنه تم خلال الاجتماع استعراض نتائج لقاءات الحزب مع المرشحين الرئاسيين، المشير عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي، وتمت مناقشة الموضوع من كافة جوانبه وكانت نتيجة التصويت لصالح دعم المشير عبدالفتاح السيسي بأغلبية كبيرة.