«أبو مرزوق» يؤكد مجددا حماس لن تعترف بإسرائيل ولا بشروط «الرباعية»

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، السبت، مجددا أن حركته لن تعترف بإسرائيل، كما أكد أن حركته ستستمر في رفض شروط اللجنة الرباعية الدولية.

وأضاف «أبومرزوق» خلال لقاء مع الصحفيين في غزة: «لن نعترف ولا مجال للاعتراف بالكيان الصهيوني» منوها إلى توافق الفصائل الفلسطينية مرحليا على دولة فلسطنية على الأراضي التي احتلت عام 67 وعاصمتها القدس دون الاعتراف بالكيان الصهيوني، على حد تعبيره.

وشدد «أبومرزوق» أن حماس «ترفض شروط (اللجنة الدولية) الرباعية لأن فيها انتقاص من حق شعبنا الفلسطيني» مضيفا «كنا نرفض ولازلنا وسنستمر برفض أي شروط تنتقص من الحقوق الفلسطينية، ستبقى حماس وفية لحق العودة للاجئين وللتحرير».

من جهة ثانية قال «أبومرزوق» إن جلسات الحوار بين حماس ومنظمة التحرير التي أدت إلى إعلان اتفاق المصالحة في غزة الأسبوع الماضي: «لم تتطرق لسلاح كتائب القسام (الجناح العسكري لحماس) على مدار جلسات الحوار الوطني منذ سنوات» مشيرا إلى أن «أحدا لم يطلب مناقشته (السلاح) فهو سلاح وطني مقاوم».

من جهة اخرى أعلن «أبومرزوق» أن عزام الأحمد، مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح سيصل إلى غزة الأحد أو الاثنين القادمين للبدء في مشاورات تشكيل حكومة التوافق تنفيذا لاتفاق تنفيذ المصالحة».

وتابع أن «هذه حكومة توافق وطني لا علاقة لها بالبرنامج السياسي ولها مهام محددة».

وألمح «أبومرزوق» أن حركته قد تخوض انتخابات الرئاسة القادمة.

وقال «حماس اتخذت موقفها للمشاركة في كافة الانتخابات السياسية والنقابية، لكن لم تتخذ بعد قرارا بالمشاركة في انتخابات الرئاسة، لكنها تغلّب ألا تعتذر عن المشاركة بأي انتخابات».