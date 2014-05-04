لاتسيو الإيطالى يحتفظ بمهاجمه ميروسلاف كلوزه حتى عام 2015

وأكد نادى لاتسيو الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إنه مدد عقد مهاجمه الألماني ميروسلاف كلوزه لمدة عام واحد لينتهي في عام 2015 مع إمكانية الاستمرار لمدة عام آخر .

وأشار النادى فى تقرير على موقعه إلى أن عقد كلوزه الذي غاب لفترات طويلة هذا الموسم بسبب الإصابة كان سينتهي الشهر القادم .

وأعرب كلوزه هداف المنتخب الألماني بالتساوي مع جيرد مولر برصيد 68 من الأهداف والبالغ من العمر 35 عامًا عن شعوره بالرضا التام وقال أنه سيكمل مغامرته مع لاتسيو .

وأضاف أنه كان لديه العديد من العروض الأخرى لكنه قرر البقاء مع لاتسيو لأنه يرى أنه ضمن مشروع مهم مع النادى ولديه دور مهم يقوم به .

وتجدر الأشارة إلى أن كلوزه أنضم إلى لاتسيو في عام 2011 قادمًا من بايرن ميونيخ الألمانى وسبق له اللعب مع فيردر بريمن وكايزرسلاوترن في ألمانيا، ومازال اللاعب المحترف والذي سيشارك في كأس العالم للمرة الرابعة هو المهاجم الأساسي للمنتخب الألماني .

ويحتاج كلوزه إلى هدف واحد لمعادلة الرقم القياسي لعدد الأهداف في كأس العالم عبر تاريخ البطولة والذي يحمله البرازيلي رونالدو برصيد 15 من الأهداف .

أ ش أ