بعد توديع دوري الأبطال .. صلاح أساسيا أمام نورويتش؟

هل يلعب محمد صلاح جناح تشيلسي بشكل أساسي أمام نورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي يوم الأحد، سؤال يشغل عشاق نجم منتخب مصر قبل ساعات من انطلاق اللقاء.

فتشيلسي يستضيف نوريتش سيتي ضمن الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي بعد أيام من توديع دوري أبطال أوروبا على يد أتليتكو مدريد.

صلاح شارك أساسيا في المباريات الأربعة الأخيرة في الدوري الإنجليزي لتشيلسي، وذلك بسبب تألقه في أول مباراة كأساسي ولإراحة زملائه الذين شاركوا في دوري الأبطال.

ويعرض FilGoal.com أسباب تدفع جوزيه مورينيو المدير الفني للزرق لمواصلة الاعتماد على صلاح.

1- تألق صلاح

رغم أنه لم يسجل سوى هدفين في مشواره مع تشيلسي منذ انضمامه في يناير قادما من بازل، إلا أنه قدم مستويات طيبة، نجح وفي اقتناص الفرصة عندما قرر مورينيو الاعتماد عليه أساسيا.

2- إيقونة الانتصارات

المباريات الأربعة التي شارك فيها لاعب المقاولون السابق انتهت ثلاثة منها بفوز الزرق، مقابل خسارة واحدة حدثت بعد أن غادر المصري الملعب.

3- تصريحات إدين أزار

عقب خروج تشيلسي من دوري أبطال أوروبا وجه النجم البلجيكي انتقاداته لخطة مورينيو في اللقاء، ليرد البرتغالي بانتقاد أداء أزار الدفاعي طوال الموسم.

فقد يقرر مورينيو إبقاء أزار على مقاعد البدلاء بعد أن شارك لـ90 دقيقة أمام أتليتكو بعد أن عاد لتوه من الإصابة، ويدفع بصلاح الذي قدم أداء دفاعي مميز أمام ليفربول.

يذكر أن تشيلسي يحتاج لنقاط مباراة نورويتش سيتي بشدة، على أمل سقوط منافسيه على لقب الدوري الإنجليزي، ليفربول ومانشستر سيتي، مباراتيهما المتبقيتين.

إذ يحتل سيتي الصدارة برصيد 80 نقطة وبفارق الأهداف عن ليفربول، فيما يلاحقهما تشيلسي برصيد 78 نقطة.