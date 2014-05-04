بالفيديو .. نابولي بطلا لكأس إيطاليا للمرة الخامسة بثلاثية في فيورنتينا

توج فريق نابولي بلقب كأس إيطاليا لكرة القدم للمرة الخامسة في تاريخه بعد الفوز في المباراة النهائية على فيورنتينا بثلاثة أهداف لواحد على ملعب الأوليمبيكو بالعاصمة روما.

وحقق المدرب الإسباني رافائيل بنيتيث أول القابه في موسمه الأول مع نابولي، بينما فشل المدرب فينتشنزو مونتيلا في حصد لقبه الأول الشخصي، والسابع لفريقه في تاريخ البطولة.

وكانت آخر مرة ظفر بها نابولي باللقب في الموسم قبل الماضي مع المدرب والتر ماتزاري، فيما لم ينعم فريق مدينة فلورنسا باللقب منذ 2001.

كانت المباراة قد تأجل موعد انطلاقها لمدة 45 دقيقة بسبب احداث العنف والمواجهات بين الجماهير والشرطة.

بدأ نابولي اللقاء بضراوة هجومية، وأنقذ الإسباني بورخا فاليرو هدفا مؤكدا من النجم الأرجنتيني جونزالو إيجواين من على خط المرمى في الدقيقة الخامسة.

وجاء الهدف الأول للفريق السماوي في الدقيقة 11 عبر نجمه الشاب لورنزو إينسيني من تصويبة رائعة كلل بها عمل فردي مميز من السلوفاكي ماريك هامشيك بعد انطلاقة سريعة بعمق الملعب.

وكاد إيجواين يضاعف النتيجة في الدقيقة 15 من استغلال لخطأ الحارس البرازيلي نيتو

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لكن إينسيني بالتخصص أضاف الثنائية في الدقيقة 16 من هجمة مرتدة أخرى انتهت بتمريرة حاسمة لإيجواين الى زميله الذي سدد في الدفاع لتحول الكرة مسارها الى شباك نيتو.

وتواصلت الإثارة بتقليص الفيولا للفارق عبر تسديدة جميلة من البيرواني خوان فارجاس في الدقيقة 26.

وشهد الشوط الثاني مشاركة الهداف الإيطالي جيوزيبي روسي في صفوف فيورنتينا بعد إصابة تعرض لها في مطلع العام.

اشتدت خطورة الفريق البنفسجي عبر محاولات السلوفيني جوسيب إليسيتش وزميله اليساندرو ماتري، كما نال لاعب وسط نابولي السويسري جوخان إينلر بطاقة حمراء في الدقيقة 89.

وبينما تحمس فيورنتينا لخطف التعادل، نجح النجم البلجيكي درايس ميرتينز في تسجيل الهدف الثالث لنابولي في الدقيقة 92 من تسديدة أرضية حول بها تمريرة الإسباني خوسيه كايخون لينهي بها قمة الأوليمبيكو.

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