أخبار عاجلة

الأخبار - نائب وزير المالية للسياسات الضريبية : الضرائب هي العمود الفقري لإيرادات الدولة -
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين -
تعرف على مواعيد مقابلة المتقدمين لمسابقة عمال الأوقاف -
التعليم تعلن تعليمات رئاسة الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة -
الرقابة الإدارية تكشف استعمال العنف بين أطفال إحدى دور الأيتام بالأقصر - صور -
انفراد إهدار شركة «المترو» لقطار مكيف -
بالصور- لحظة رومانسية على حلبة مصارعة بطلها "جون سينا" وصديقته -
الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا -
بالمستندات.. دفاع المتهم بسرقة "الشيكولاتة" يقدم 5 دفوع قانونية لبراءة موكله -
مصدر أمني: ضبط موظف بوحدة مرور منشأة ناصر تعمده تعطيل التراخيص للحصول على رشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

شرطة أبوظبي تنظم دورة القيادة في القرن الـ21 بالتعاون مع هارفارد

Google+ Print
شرطة أبوظبي تنظم دورة القيادة في القرن الـ21 بالتعاون مع هارفارد شرطة أبوظبي تنظم دورة القيادة في القرن الـ21 بالتعاون مع هارفارد

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، نظمت الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء؛ في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية؛ بالتعاون مع جامعة هارفارد الأمريكية، دورة القيادة في القرن الحادي والعشرين، والتي استمرت ثلاثة أيام في منتجع سانت ريجس بأبوظبي.

وشارك في الدورة مديرو إدارات الاستراتيجية بوزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وممثلون عن الاستراتيجية بالدوائر المحلية في حكومة أبوظبي.

وتأتي هذه الدورة في إطار التوجه الاستراتيجي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي لتعزيز الشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين بالدوائر المحلية في حكومة أبوظبي ورفع الكفاءات القيادية.

حضر حفل ختام الدورة العقيد محمد حميد بن دلموج الظاهري، مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء، بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وقام العقيد الظاهري، يرافقه البروفيسور مارتي لنسكي من جامعة هارفارد الأمريكية، والرائد الدكتور علي عبدالله بن ضاعن الغفلي؛ مدير إدارة التميز المؤسسي بالإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء، بتوزيع الشهادات على المشاركين في الدورة.

وألقى الغفلي كلمة في افتتاح الدورة، أكد فيها حرص شرطة أبوظبي على دعم عملية التطوير المؤسسي، لبناء جيل من القادة المتميزين، لتحقيق مستقبل واعد وتقديم أفضل الخدمات للسكان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية