شرطة أبوظبي تنظم دورة القيادة في القرن الـ21 بالتعاون مع هارفارد

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، نظمت الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء؛ في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية؛ بالتعاون مع جامعة هارفارد الأمريكية، دورة القيادة في القرن الحادي والعشرين، والتي استمرت ثلاثة أيام في منتجع سانت ريجس بأبوظبي.

وشارك في الدورة مديرو إدارات الاستراتيجية بوزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وممثلون عن الاستراتيجية بالدوائر المحلية في حكومة أبوظبي.

وتأتي هذه الدورة في إطار التوجه الاستراتيجي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي لتعزيز الشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين بالدوائر المحلية في حكومة أبوظبي ورفع الكفاءات القيادية.

حضر حفل ختام الدورة العقيد محمد حميد بن دلموج الظاهري، مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء، بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وقام العقيد الظاهري، يرافقه البروفيسور مارتي لنسكي من جامعة هارفارد الأمريكية، والرائد الدكتور علي عبدالله بن ضاعن الغفلي؛ مدير إدارة التميز المؤسسي بالإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء، بتوزيع الشهادات على المشاركين في الدورة.

وألقى الغفلي كلمة في افتتاح الدورة، أكد فيها حرص شرطة أبوظبي على دعم عملية التطوير المؤسسي، لبناء جيل من القادة المتميزين، لتحقيق مستقبل واعد وتقديم أفضل الخدمات للسكان.