توظيف 7 آلاف شاب في الشارقة خلال 4 سنوات

كشف طارق بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، عن تعيين أكثر من 7 آلاف موظف في دوائر الحكومة بالشارقة في الفترة من 2010 إلى 2013، مشيراً إلى أن هذا العدد يعتبر إنجازاً كبيراً في جهود الدائرة في تعيين هؤلاء الشباب.

وقال بن خادم: إن كل الدوائر بالدولة تبذل جهوداً كبيرة في توطين الوظائف فيها سواء دوائر محلية أو دوائر اتحادية، مشيراً إلى دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وولي العهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، لدائرة الموارد البشرية يسهم كثيراً في تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل الموظفين من أجل اكتساب مزيد من الخبرة في مجال العمل.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاستشاري للشارقة الثالثة عشرة يوم الخميس الماضي برئاسة عبدالرحمن سالم الهاجري رئيس المجلس، والتي خصصت لمناقشة سياسة دائرة الموارد البشرية، وذلك بحضور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية.

وعبدالله سالم المشوي مدير دائرة الموارد البشرية، ومعاونيهما وهم عبد الله إبراهيم الزعابي مدير فرع الدائرة بالدفين، وماجد حمد خلفان المري مدير إدارة الاتصال الحكومي، وصالح محمد علي مدير إدارة أنظمة الموارد البشرية، وسالم ثاني جمعة مدير إدارة تقنية المعلومات.

والشيخ محمد بن صقر القاسمي نائب مدير إدارة متابعة أداء الموارد البشرية، وندى حسن الرئيسي خبير إداري، كما حضر وقائع انعقاد الجلسة كضيوف على المجلس كل من سعيد مصبح الكعبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس مجلس الشارقة للتعليم، وطالب إبراهيم المري مدير الأمانة العامة للأوقاف بالشارقة، وشهدها عدد من مديري ورؤساء أقسام الموارد البشرية في دوائر وهيئات حكومة الشارقة.

علاقات العمل

وقال عبدالرحمن الهاجري إننا لا نذهب بعيداً عن تتبع خطوات وزارة العمل وما أعلنه معالي صقر غباش وزير العمل في مبادرات الوزارة لإرساء الاستقرار في سوق العمل من خلال نظام حماية الأجور، والذي أقرته الدولة وأسهم إلى حد كبير في تنظيم علاقات العمل بما يضمن الحماية القانونية للعمال، خصوصاً للذين تصنفهم الوزارة في المستويين المهاريين الرابع والخامس.

والذين تبين أنهم أكثر الفئات التي كانت تعاني تأخر الحصول على الأجر الشهري، ونشير إلى ما حققه هذا النظام من تكفل لهؤلاء العمال والذين تقدر أعدادهم بنحو أربعة ملايين وسبعة وعشرين ألف عامل في حماية حقهم بالحصول على أجورهم في مواعيدها وحزم الوزارة تجاه تطبيق هذا النظام.

بعدها تداخل وعلى مدى أربع ساعات متتالية اثنان وعشرون عضواً وعضوة لطرح العديد من الرؤى والأفكار والاستفسارات التي تصب في أعمال دائرة الموارد البشرية وتتلاقى في مساعيها علاوة على ما تقدمه من جهود لخدمة الموظف المواطن وغير المواطن في حكومة الشارقة والباحثين عن عمل.

أهمية التوطين

وأكد محمد جمعة بن هندي عضو المجلس، أهمية التوطين في القطاع الحكومي ودور البرامج في تأهيل الباحثين عن عمل، أما العضو عبدالله غبار الشامسي يتساءل عن أعمال ومهام لجنة الخدمة المدنية، فيما أشار العضو محمد راشد رشود واستفسر عن أوجه الرقابة على الدوائر للتأكد من سلامة تطبيق قانون الخدمة المدنية، وأشار راشد بورشيد النقبي إلى أهمية التنافسية بين الموظفين لتولي المناصب العليا.

وطالب بالاستفادة من خبرات المهندسين الزراعين المواطنين المتقاعدين في إدارات الزراعة التي أنشأت في بلديات الشارقة، وتناول العضو محمد عبدالله شملان الشملان آليات إشراف دائرة الموارد البشرية على البلديات، بينما تسوية أوضاع الجامعيين والاستفادة من المتقاعدين كانت محور أسئلة سعيد الجروان.

وطالب عبدالله السجواني بمنح صلاحيات التوظيف للدوائر في التخصصات الفنية، فيما دعت شيخة الطنيجي إلى تعزيز التعاون مع الجامعات لتوفير التخصصات المطلوبة في سوق العمل، وطالب حميد بوفيير الشامسي برفع السقف الأدنى للأجور في حكومة الشارقة من عشرة آلاف إلى خمسة عشر ألفاً.

ملتقى التوظيف

تنظم دائرة الموارد البشرية بالشارقة غدا بالتعاون مع جامعة الشارقة ملتقى التوظيف الذي يستمر ثلاثة أيام بمشاركة العديد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص.

وتهدف فعاليات الملتقى الذي يقام بمقر جامعة الشارقة إلى توفير فرص وظيفية للطلبة المقبلين على التخرج لدى القطاع الخاص وتعريفهم بالفرص الوظيفية المتاحة لدى الجهات المشاركة وإجراء مقابلات وظيفية للمتقدمين للوظائف المتاحة.