شرطة رأس الخيمة تخرّج دورتي الإسعافات الأولية وصناعة السياسات

شهد العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، صباح أمس حفل تخريج دورتي الإسعافات الأولية وصناعة السياسات، اللتين عُقِدَتا بمعهد تدريب الشرطة برأس الخيمة، بحضور عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والضباط.

وقد استمرت فترة انعقاد الدورتين خمسة أيام في الفترة من 27 أبريل إلى 1مايو، قدم خلالها المحاضران ملازم أول أيمن شلبي، والدكتور طارق عدنان جبان، عُصارة تجاربهم وخبراتهم للمنتسبين في مجالات الدورتين. وأشاد العميد الطير بمستوى الدورتين، وأهميتهما في زيادة الحصيلة المعرفية والعملية لدى منتسبي الشرطة.

مشيراً إلى أن الدورتين تأتيان في إطار سعي وزارة الداخلية لنشر استراتيجيتها الرامية إلى صقل وتطوير مهارات منتسبيها من خلال تدريبهم وتأهيلهم، ليصبحوا قادرين على العمل بالصورة المطلوبة وعلى أكمل وجه. وفي ختام الحفل قام مدير عام الموارد والخدمات المساندة بتكريم محاضري الدورتين، كما سلّمَ الشهادات للخريجين.