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شرطة دبي تنفذ دورات تدريبية في مخيمات إيواء الهلال الأحمر

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شرطة دبي تنفذ دورات تدريبية في مخيمات إيواء الهلال الأحمر شرطة دبي تنفذ دورات تدريبية في مخيمات إيواء الهلال الأحمر

بحثت الإدارة العامة لخدمة المجتمع مع هيئة الهلال الأحمر آليات التعاون والشراكة في تحقيق الأهداف المؤسسية المشتركة التي تأتي في إطار البرامج التوعوية والوقائية الموجهة للمجتمع. وقد تم الاتفاق على تنفيذ عدد من الدورات والبرامج التدريبية لهذا العام داخل الدولة وخارجها وتحديداً في مخيمات الإيواء التي يشرف عليها الهلال الأحمر الإماراتي.

جاء ذلك خلال استقبال العقيد خالد شهيل، نائب مدير الادارة العامة لخدمة المجتمع بالوكالة، لحمد عبدالله الزرعوني، مدير الهلال الأحمر فرع دبي، بحضور الرائد الدكتور عبدالرحمن شرف الأنصاري، مدير إدارة خدمة التدريب بالوكالة، وراشد الجنيبي من الهلال الأحمر.

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