»جمعية الإمارات« تحتفل بأسبوع الأصم العربي

احتفلت جمعية الإمارات للصم بأسبوع الأصم العربي الـ(39) لهذا العام تحت عنوان «رياضة الأشخاص الصم » بإقامة عدد من النشاطات، ومشاركتها جهات عدة في فعالياتها المختلفة.

وشاركت الجمعية بفعاليات وأنشطة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية، وذوي الاحتياجات الخاصة، التي أقامتها بمركز العين لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وكانت عبارة عن بطولة كرة قدم الصالات بين أربع فرق، حيث حصلت الجمعية على المركز الأول في هذه البطولة.

وفي جانب آخر أقامت الجمعية فعالية خاصة بالفتيات الصم على مسرح ملتقى أسرة الجامعة بمدينة العين، حيث قدمت الفتيات الصماوات عرضاً مسرحياً يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة، وهو من تمثيل وتأليف وإخراج الفتيات الصماوات.

كما اشتملت الفعالية على عرض لفيلم يصور نجاح المرأة العاملة الصماء، إضافة إلى فقرات الأسئلة والجوائز، كذلك شاركت الجمعية بيوم رياضي في مركز رأس الخيمة لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وكان عبارة عن بطولة كرة قدم صالات وحصلت الجمعية على المركز الثاني.

وعرضت الجمعية مسرحية فكاهية عن رياضة الأشخاص الصم، وهي من تأليف وإعداد الأشخاص الصم العاملين بالجمعية، ودعت الجمعية جميع أعضائها العاملين والمنتسبين في جميع إمارات الدولة لمشاهدة المسرحية على مسرح مركز العين لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، فحضر ما يزيد على مئة شخص من الصم لمشاهدة المسرحية الفكاهية، التي نالت استحسان جميع الحضور.

وفي ختام المسرحية قام حمد هزاع الدرمكي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للصم، مصبح سعيد النيادي نائب رئيس الجمعية بتكريم الأعضاء، الذين قاموا بتمثيل المسرحية، والأعضاء الذين لعبوا في فريق الجمعية لكرة القدم.

ومن خلال تواصل فعاليات الاحتفال بأسبوع الأصم، أقام نادي ضباط شرطة مدينة العين احتفالية خاصة بهذا الحدث، حيث وجه الدعوة للجمعية لعرض مسرحيتها بعنوان « رياضة الأشخاص الصم » على مسرح النادي،