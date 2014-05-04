»التربية« تفوز بجائزة عالمية في التخطيط الاستراتيجي

فازت وزارة التربية والتعليم بجائزة ريتشارد غودمان في التخطيط الاستراتيجي، التي تعد من أرفع الجوائز العالمية في هذا المجال الحيوي، إذ تأتي اعترافاً عالمياً بتميز الجهة الفائزة في تطبيق أفضل الممارسات في مجال التخطيط الاستراتيجي. ويتم منح الجائزة من قبل الجمعية الأميركية للتخطيط الاستراتيجي (ASP) لتمكين الأفراد والمنظمات من تحقيق النجاح، من خلال التفكير الاستراتيجي والتخطيط والعمل، وتعزيز التميز المستمر والابتكار.

ودعت إدارة الجائزة الوزارة إلى حفلها الذي ستعقده ضمن مؤتمرها السنوي بين يومي 12 و14 مايو الجاري لتسلم الجائزة التي تعد الأولى لمؤسسة اتحادية إماراتية، وواحدة من الجوائز الممنوحة للمؤسسات المميزة من خارج الولايات المتحدة الأميركية (جائزة الفئة الحكومية).

وفي تعليقه على فوز الوزارة بهذه الجائزة الدولية المهمة، قال معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم إن وزارة التربية واحدة من المؤسسات الاتحادية التي تعمل على استثمار مكانة الإمارات المتقدمة دولياً، وما حققته حكومتنا الرشيدة من مراكز متقدمة عالمياً في جميع مجالات التنافسية ومن بينها التعليم الذي يمضي بوتيرة سريعة نحو أهدافه، في ضوء ما يحظى به من دعم غير محدود ورعاية كريمة من لدن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

أدوات منهجية

وذكر أن وزارة التربية امتثلت لتوجيهات ورؤية حكومتنا الثاقبة في أعمال التخطيط التي تقوم بها، مستلهمة من استراتيجية الحكومة أدوات ومنهجية إدارة التطوير الحديثة، ومن هنا استحقت الوزارة هذه الجائزة التي تنسجم مع التقدير العالمي البالغ لمكانة دولة الإمارات وما حققته من تقدم لافت وفي وقت قياسي لتكون في طليعة الصفوف الأولى دولياً.

وأوضح معاليه أن الوزارة تعمل من خلال إدارة التخطيط الاستراتيجي على متابعة تحقيق أهدافها الرئيسية من خلال الخطة العشرية التي تم إطلاقها عام 2010 بهدف تحقيق رؤية الإمارات 2021 والتي تهدف إلى تحسين مستويات تعلم الطلبة وتحسين كفاءة الهيئات القيادية والتعليمية المدرسية وتوفير بيئة مدرسية راقية وداعمة ومحفزة وضمان جودة الأداء التعليمي والتربوي في المدارس الحكومية والخاصة.

تعاون مثمر

في الوقت نفسه أشار معالي وزير التربية إلى الدور الكبير والتعاون المثمر القائم بين الوزارة ومجلس أبوظبي للتعليم وسائر المجالس والهيئات والمناطق التعليمية، وإدارات المدارس، مؤكداً أن نجاح التخطيط والوصول إلى الأهداف المرجوة ، يكمن في تكامل أدوار هذه المنظومة، وفي تضافر أطرافها كافة.

معايير اللجنة

واستندت لجنة التقييم والتحكيم في تأكيد استحقاق الوزارة لهذه الجائزة المرموقة إلى خمسة معايير رئيسية تضمنت منهجية الوزارة في وضع استراتيجية التطوير وصياغتها، والاعتماد على تحليل البيئة الداخلية والخارجية والواقع في بناء الاستراتيجية.

واستخدام أساليب إبداعية في التخطيط، وإقرار طرائق فائقة المستوى، وممارسات عالية الجودة في تطبيق الاستراتيجية، إلى جانب إدارة الأداء المؤسسي التي اتسمت حزمة مؤشراتها ومعاييرها بالتميز.

تخطيط استراتيجي

اعتمدت اللجنة كذلك في حكمها على الارتباط الوثيق لعملية التخطيط الاستراتيجي للوزارة بمتطلبات التنمية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما تضمنته رؤية (2021)، وتطلعات الدولة وخططها العامة وأهدافها المستقبلية، كما استندت في تقييمها إلى ما أقرته وزارة التربية من أدوات وممارسات احترافية متصلة بمعايير عالمية لتنفيذ استراتيجيتها.

فضلاً عن مرونة عملية التخطيط التي تتسع لمشاركة أطراف العملية التعليمية كافة في رسم السياسات والإشراف على حركة التطوير والمتابعة والتقييم، وكذلك الأداء المؤسسي الذي تحرص الوزارة على ربط أنظمته بمعايير عالية الجودة.

مؤشرات

أكدت حيثيات الفوز أن الوزارة استحقت الحصول على جائزة ريتشارد جودمان للتخطيط الاستراتيجي نتيجة عملها الدؤوب وحرصها البالغ على تطبيق معايير مؤشرات الأداء الرئيسية، واستخدام عناصر الإبداع والابتكار في تنفيذ الخطة الاستراتيجية.

وأشارت الحيثيات إلى أن الوزارة اعتمدت في سياستها التحفيز والدعم المستمر، كما أنها احتكمت إلى المعايير والمواصفات العالمية للتأكد من جودة ما تقدمه من خدمات تربوية وتعليمية.

وارتكز هدف الوزارة من المشاركة في الجائزة على الوصول إلى أفضل تطبيقات معايير الخطط الاستراتيجية، والتأكيد على التميز في تطبيق أدواتها وصولاً للأهداف المرجوة، حيث تعد جائزة جودمان من الجوائز المهمة التي حصلت عليها خلال السنوات الماضية مؤسسات محلية وعالمية وشركات متميزة.