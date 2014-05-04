اليوم .. اول مؤتمر شعبى حاشد بالاسكندرية لدعم ” السيسي ” برعاية حزب مصر الثورة

يعقد حزب مصر الثورة برئاسة المهندس محمود مهران عصر اليوم مؤتمراً شعبي حاشد لدعم المشير عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بمنطقة المعمورة بالإسكندرية .

و اعلن “مصر الثورة” عن بدأ المؤتمر في تمام الساعة الخامسة بملاعب المعهد الفني للعلوم والتكنولوجيا بشارع مصطفى – طريق “الاصلاح – الملاحه” بمنقطة المعمورة ، وبحضور اللواء محمود خليفة محافظ الوادي الجديد المستقيل ، ثلاثون رئيس حزباً مصري وأبرزهم “المؤتمر ، ومصر الثورة ، الناصرى الديمقراطى ، ومصر العربى الاشتراكى، والجيل ، والأمة ، والأحرار ، وحماة الوطن ، ومصر الفتاة ، وغد الثورة” .