ايمان شاكر ملكة جمال المغرب تمنح لقب سفيرة السلام

تكرم منظمة السلام والتسامح للصداقة مع جاليات العالم، الفنانة إيمان شاكر ملكة جمال المغرب والفنانات العرب المغتربين، من خلال المهرجان الدولى الأول للأزياء بمدينة فاس المغربية فى الفترة من 8 مايو وحتى يوم 10 من نفس الشهر وستمنح المنظمة الفنانة إيمان شاكر وشاح سفيرة السلام للمنظمة.

المهرجان يقام تحت رعاية السيد رشدى بخشوش وسيكرم شخصيات مغربية وعالمية مرموقة وسيتم زيارة العديد من الجمعيات الخيرية وتقديم المساعدات للأطفال بحضور النجمة المغربية إيمان شاكر ملكة جمال العرب السابقة.

يذكر أن إيمان كانت قد شاركت من قبل فى عدد من الأعمال المصرية كان آخرها مسلسل (العار) مع النجم المصرى مصطفى شعبان وسوف تحضر للقاهرة قريبا من أجل المشاركة فى أعمال خيرية.