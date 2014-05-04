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وزير الشباب يتلقى دعوة من نظيره الكويتى لزيارة بلاده الشهر المقبل

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وجه الشيخ سلمان صباح سالم الحمود صباح وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب الكويتى، الدعوة إلى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، لزيارة دولة الكويت خلال الشهر المقبل للتعرف على الخبرة الكويتية فى مجال العمل الشبابى والرياضى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عُقد مساء اليوم السبت بمدينة شرم الشيخ على هامش مؤتمر مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

ورحب المهندس خالد عبد العزيز بتواجد وزير الشباب الكويتى على أرض للمشاركة فى مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، لافتا إلى موقف الكويت المميز فى مساندة مصر وشعبها عقب ثورة 30 يونيو.

وقال عبد العزيز، فى تصريح له، إن الاجتماع استعرض بعض المشكلات التى تواجه الشباب العربى، وكذا قانون الرياضة بدولة الكويت، وفى هذا الصدد، أوضح أنه قام بالاطلاع على معظم قوانين الرياضة فى مختلف دول العالم، معتبرا أن قانون الرياضة الكويتى أحد أفضل القوانين الموجودة على الساحة الدولية.

ومن جانبه، كشف وزير الدولة لشئون الشباب الكويتى عن قيام دولة الكويت بالإجراءات اللازمة لتوقيع بروتوكولات تعاون تنظم العلاقة بين وزارات الشباب والرياضة واللجان الأوليمبية والاتحادات الرياضية، وإنه سيتم عرضها على البرلمان الكويتى للتصديق عليها.

حضر الاجتماع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والسفير عزيز الدهان سفير الكويت الدائم بجامعة الدول العربية، والشيخ أحمد المنصور رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بالكويت.

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