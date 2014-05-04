انطلاق حملة ” كمل جميلك ” لتأييد السيسي بكرونيش السويس

نظم أعضاء حملة جميلك يا شعب بالسويس أولي فعالياتهم بالسويس بوقفة وسلاسل بشرية بمنطقة الكرونيش رافعين لافتات تدعوي المواطنين لتأييد المشير عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية.

قال اكمل أبو النصر منسق حملة كمل جميلك بالمحافظة أنهم سينظمون يوميا لقاءات تفاعليلة مع المواطنين وحشدهم للخروج والتصويت للمشير السيسي يوم 26 و 27 مايو الحالي ، موضحا أنهم سيركزون على حي الاربعين والجناين فى التحرك لأنهم الأكثر من حيث الكتلة التصويتية.

موضحا أنهم سينظمون كل يوم خميس حتي الانتخابات مؤتمر لتأييد المشير بجميع انحاء المحافظة .