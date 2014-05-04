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بالصور.. مصرع شرطيان من جوازات السلوم وإصابة مواطن في حادث تصادم سيارتين على طريق مطروح

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بالصور.. مصرع شرطيان من جوازات السلوم وإصابة مواطن في حادث تصادم سيارتين على طريق مطروح بالصور.. مصرع شرطيان من جوازات السلوم وإصابة مواطن في حادث تصادم سيارتين على طريق مطروح

لقي شرطيان من قوة شرطة الجوازات بمنفذ السلوم البري وأصيب مواطن أخر، في حادث تصادم سيارتين على طريق السلوم – مطروح بمنطقة أبو زريبة شرق مدينة السلوم، وجارِ نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى مطروح العام

كان مدير أمن مطروح، اللواء العناني حمودة، قد تلقى إخطارًا من قسم شرطة السلوم يفيد بوقوع حادث على طريق السلوم بدائرة القسم، بين سيارة ملاكي كان يستقلها الشرطيان، وسيارة ربع نقل ذات دفع رباعي، على طريق السلوم مطروح.
> وأسفر الحادث عن مصرع أمين شرطة محمد يسرى محمود جاد الحق ( 47 سنة )، والشرطى خالد حسن عبد العزيز حافظ ( 31 سنة ) من قوة جوازات منفذ السلوم البري، وذلك أثناء عودتهما من الأجازة، كما أصيب نوح عبد العاطي محمود محمد ( 65 سنة ) مقيم النجلية بمطروح، بكسر في عظام الركبة اليمنى.
> تحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث والتصريح بدفن الجثتين.

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