مصرع مصرى وإصابة آخر خلال اشتباك مهربين مسلحين مع الجيش الليبى

أكد مختار روفة الناشط الإعلامى فى الشئون العسكرية الليبية منذ قليل وفاة مهاجر غير شرعى مصرى الجنسية ودخول شاب آخر العناية الفائقة بالمركز الطبى بمدينة طبرق وإصابة عنصرين من دوية كتيبة الشهيد عمر المختار بجراح خفيفة جراء الهجوم عليهم بالرصاص من قبل المهربين بمنطقة الجغبوب أثناء عملية نقل 50 متسللا ألقى القبض عليهم وهم فى طريقهم إلى مدينة طبرق، بالإضافة لتعرض مصريين آخرين للإصابة أثناء المطاردة وانقلاب سيارة المهربين بهم على الحدود فجر اليوم السبت.

وكان العقيد على زكرى آمر الشهيد عمر المختار طبرق بالجيش الليبى قد أعلن مساء اليوم السبت بأنه تم اعتراض الدورية التى ألقت القبض على 50 متسللا مصريا من قبل مسلحين ليبيين واشتبكوا مع الدورية بمنطقة الملفى قرب واحة الجغبوب.

وحدثت اشتباكات مسلحة مع مجموعات من المهربين لتخليص المتسللين من قبضة دورية الجيش وتهريبهم, كما أكد زكرى تعرض عنصرين من جنود الدورية للإصابة بجراح متوسطة خلال الاشتباكات وقد تم الدفع بقوة أخرى لدعم ومساندة الدورية الصحراوية ولا زالت الأخبار شحيحة لكون الواقعة فى منطقة نائية على الحدود.

وكانت مصادر عسكرية ليبية قد أكدت تمكنت دوريات تابعه لكتيبة الشهيد عمر المختار من إحباط عملية هجرة غير شرعية لـ 50 متسللا قادمين من عمق الحدود المصرية عن طريق واحة سيوة، وأسفرت المطاردات عن حدوث إصابات وجرحى بين المتسللين إثر انقلاب إحدى سيارات المهربين فجر اليوم السبت.

حيث تم القبض على 50 متسللا بالقرب من الحدود المصرية فى منطقة (قارة النحاس) جنوب شرق واحة الجغبوب الملاصقة للحدود المصرية قبالة واحة سيوة.

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