لاعب الشباب: لجنة المنشطات أفسدت فرحتي بالتتويج بالكأس

وجه عمر الغامدي مدافع الشباب السعودي لوما شديدا للجنة المنشطات بسبب إصرارها على خضوع اللاعب لكشف المنشطات عقب تتويج فريقه بكأس خادم الحرمين الشريفين، وترك زملائه خلال الاحتفال بفرحة الكأس على ملعب الجوهرة.

وفاز الشباب على الأهلي في نهائي كأس خادم الحرمين.

وقال الغامدي: "لقد قامت اللجنة بإجراء الفحوصات اللازمة من قبل وفي مباراة الاتفاق وظهرت النتيجة سلبية مما يعني أنني لا أتناول مواد محظورة، فما فائدة الكشف خلال تلك اللحظة الفارقة وإفساد فرحتي".

وتمنى الغامدي مزيدا من التوفيق للشباب، مؤكدا بذل الفريق أقصى جهد خلال الفترة المقبلة للتتويج بالمزيد من البطولات.