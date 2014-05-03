أخبار عاجلة

الأخبار - نائب وزير المالية للسياسات الضريبية : الضرائب هي العمود الفقري لإيرادات الدولة -
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين -
تعرف على مواعيد مقابلة المتقدمين لمسابقة عمال الأوقاف -
التعليم تعلن تعليمات رئاسة الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة -
الرقابة الإدارية تكشف استعمال العنف بين أطفال إحدى دور الأيتام بالأقصر - صور -
انفراد إهدار شركة «المترو» لقطار مكيف -
بالصور- لحظة رومانسية على حلبة مصارعة بطلها "جون سينا" وصديقته -
الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا -
بالمستندات.. دفاع المتهم بسرقة "الشيكولاتة" يقدم 5 دفوع قانونية لبراءة موكله -
مصدر أمني: ضبط موظف بوحدة مرور منشأة ناصر تعمده تعطيل التراخيص للحصول على رشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

لاعب الشباب: لجنة المنشطات أفسدت فرحتي بالتتويج بالكأس

Google+ Print
لاعب الشباب: لجنة المنشطات أفسدت فرحتي بالتتويج بالكأس لاعب الشباب: لجنة المنشطات أفسدت فرحتي بالتتويج بالكأس

وجه عمر الغامدي مدافع الشباب السعودي لوما شديدا للجنة المنشطات بسبب إصرارها على خضوع اللاعب لكشف المنشطات عقب تتويج فريقه بكأس خادم الحرمين الشريفين، وترك زملائه خلال الاحتفال بفرحة الكأس على ملعب الجوهرة.

وفاز الشباب على الأهلي في نهائي كأس خادم الحرمين.

وقال الغامدي: "لقد قامت اللجنة بإجراء الفحوصات اللازمة من قبل وفي مباراة الاتفاق وظهرت النتيجة سلبية مما يعني أنني لا أتناول مواد محظورة، فما فائدة الكشف خلال تلك اللحظة الفارقة وإفساد فرحتي".

وتمنى الغامدي مزيدا من التوفيق للشباب، مؤكدا بذل الفريق أقصى جهد خلال الفترة المقبلة للتتويج بالمزيد من البطولات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع