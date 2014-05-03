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الوحدة يخاطب أربع أندية لضم سبعة لاعبين جدد

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الوحدة يخاطب أربع أندية لضم سبعة لاعبين جدد الوحدة يخاطب أربع أندية لضم سبعة لاعبين جدد

قام نادي الوحدة الإماراتي بمخاطبة أندية العين، الشارقة، الشباب وبني ياس من أجل ضم سبعة لاعبين من نجومهم سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة في الصيف المقبل.

وأرسل الوحدة بحسب صحيفة (الاتحاد) خطابات رسمية تطلب ضم بندر الأحبابي المعار إلى الظفرة، محمد أحمد وسلطان الغافري من العين.

والحارس محمد يوسف وشاهين عبد الرحمن من الشارقة، وحسن إبراهيم من الشباب، وأخيرا محمد فوزي من بني ياس.

وتتطلب العروض إمكانية استعارة اللاعبين أو الشراء النهائي في الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة أن الوحدة بصدد التقدم بعرض لنادي النصر لشراء اللاعب حبيب الفردان.

ويسعى مسؤولو الوحدة لإعادة الفريق للترتيب المتقدم باستقطاب عدد من اللاعبين الدوليين المميزين في الساحة المحلية رغم صعوبة سوق الانتقالات.

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