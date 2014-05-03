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شيرين تعود لحفلات القاهرة بعد غياب

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شيرين تعود لحفلات القاهرة بعد غياب شيرين تعود لحفلات القاهرة بعد غياب

أحيت النّجمة شيرين عبدالوهاب حفلاً جماهيرياً ضخماً في الصّالة المغطاة، بحضور 15 ألف شخص، في أوّل ظهور لها بعد طرح ألبومها الأخير "أنا كتير". وقدّمت مجموعة منتقاة من أجمل أغنياتها، في ظلّ تجاوب الجّمهور معها، بعد أن حرص على الحضور قبل الحفل بساعات.

من جانبها، أعربت شيرين التي خاضت حرباً مع هيفا وهبي على موقع تويتر، عن سعادتها الكبيرة بالعودة إلى الحفلات الجّماهيرية، بعد فترة غياب، مؤكّدةً أنّها تستعدّ خلال شهر أيار/ مايو الحالي لتصوير أغنيتين من ألبومها الأخير في إسبانيا ولبنان.

وقبل صعود شيرين خشبة المسرح، قام الدّكتور إسلام مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة "يوني واي" المنظمة للحفل، بتكريم عدد كبير من نجوم الغناء، منهم: خالد سليم، ومحمد نور، ومي كسّاب، وأبواللّيف، وأوكا وأورتيجا وشحتة كاريكا. وقد حرص كلّ فنان من المكرّمين على تقديم أغنية من أغنياته بعد التّكريم.

وقد أشرف على تنظيم الحفل وليد منصور، الذي أكّد أنّه بدأ الاستعداد لهذه الليلة منذ حوالى 3 أشهر، مشيراً إلى أنّه يستعدّ فور نهاية الحفل لتنظيم حفل الشاب خالد الذي عاد إلى الغناء في بعد أعوام عديدة.

أمّا الإضاءة فأشرف عليها "والليد سكرين" وليد الحريري. وكان الديكور من تنفيذ محمد جابر، فيما أشرف على ترتيبات المسرح تامر فوزي، وعلى الصوت جورج سعيد.

 

 

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