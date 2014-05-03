سوء التّنظيم يجبر جنات على إنهاء حفل "دريم بارك"

اضطرت المطربة جنات إلى الغناء لمدّة نصف ساعة فقط بسبب سوء التّنظيم الذي طغى على حفل "دريم بارك"، إذ قام عدد كبير من الأشخاص، لا سيّما الأطفال باقتحام المسرح، من أجل التقاط الصّور مع جنات، في ظلّ تلكؤ منظمي الحفل عن منعهم من الاقتراب من المسرح.

وقد غنّت جنات مجموعة من أغنياتها، منها "حب جامد"، و"استحملني"، و"حبيبي على نياتو"، فيما اختتمت بأغنية "أحلف بسماها وبترابها" للفنان القدير عبد الحليم حافظ. وشارك في إحياء الحفل الفنان سعد الصغير، الذي صعد المسرح متأخراً، بسبب قيام الشركة المنظمة للحفل، وهي شركة موادّ غذائية، بتوزيع الجّوائز على الفائزين خلال المسابقة التي أقيم الحفل لأجلها. وقد غنّى سعد مجموعة من أغنياته، منها: "انهارده فرحى يا جدعان"، و"أركب الحنطور"، و"على العجلة"، و"العنب وكله من خيرك".

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